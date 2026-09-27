Pět světových zpráv
Trump versus média
Americké televize CNN, MS NOW a server Politico zažalovaly administrativu prezidenta Donalda Trumpa kvůli zákazu vstupu svých novinářů do Bílého domu. Média tvrdí, že rozhodnutí porušuje první dodatek americké ústavy, který chrání svobodu tisku, a také právo na řádný proces. Trump minulý týden oznámil, že trojici médií zakáže vstup kvůli jejich podle něj negativnímu zpravodajství. Bílý dům následně deaktivoval novinářům jejich průkazy. Když se reportéři CNN, MS NOW a Politica v sobotu pokusili vstoupit do areálu, ochranka jim vstup znemožnila a průkazy zabavila. CNN navíc přišla o některé úkoly v rámci společného mediálního pokrytí prezidenta. Média požádala federální soud ve Washingtonu o okamžité obnovení přístupu. Argumentují mimo jiné precedenty, podle nichž Bílý dům nemůže omezovat přístup novinářů kvůli obsahu jejich práce. Trump naopak tvrdí, že opatření míří proti „fake news“, nikoli proti svobodě tisku.
Rusko útočí na ukrajinský internet
Kolem sta tisíc domácností v Kyjevě a okolí ztratilo v minulém týdnu přístup k internetu po ruském útoku na datová centra. Rusko se podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy snaží přerušit tok informací. Země se obává systematických útoků na digitální infrastrukturu, na níž staví bankovnictví a další zásadní on-line služby.
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