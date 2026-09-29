Ján Markoš: Žádná mapa světa není zcela správná. Ani Mercatorova, ani ta vaše
Mapy jsou vždy konstruovány. Jsou v nich zapsána lidská rozhodnutí a konvence, které nemají oporu ve fyzikální realitě
Začátkem září přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, podle níž je mapa světa, jak ji běžně známe z úřadů či ze škol, nespravedlivá vůči zemím Afriky. Dnes používané mapy světa (vytvořené pomocí takzvaného Mercatorova zobrazení) totiž tyto země výrazně zmenšují.
Jeden příklad za všechny: celý africký kontinent má přibližně 14krát větší rozlohu než Grónsko. Na mapách však vypadají zhruba stejně velké.
Rezoluce OSN proto navrhuje, aby byly dnešní mapy postupně nahrazovány jinými, které budou věrněji zachycovat velikosti jednotlivých zemí a světadílů. Pravda, i tato alternativní zobrazení mají své neduhy: nezachovávají například správné tvary a úhly. Zkrátka povrch koule na rovnou plochu nikdy nepřekreslíte tak, aby vše sedělo.
Bylo by však chybou myslet si, že se jedná o výlučně geometrický problém, o nemožnost přenést trojrozměrnou realitu do dvou rozměrů. S mapami se pojí jiný, mnohem hlubší a zásadnější omyl. Často zapomínáme, že nejsou věrnými kopiemi či „fotkami“ světa, a považujeme je za pravdivý odraz reality.
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