Marek Torčík: Morální zbabělci
Označit někoho za zbabělce nebo neznalce historie je snazší než se zabývat jeho argumenty
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil delegáty, kteří během jeho projevu na Valném shromáždění OSN odešli ze sálu, za „morální zbabělce“. Je to zvláštní výtka. Odešli pokojně, nikoho se nepokoušeli umlčet, svůj nesouhlas dali najevo způsobem, který je vlastně docela nudný. Prostě ho odmítli poslouchat.
Ani jiné formy protestu přitom obvykle nesklízí velkou podporu. Když někdo křičí na ulici, blokuje dopravu nebo přerušuje projevy, z výšin se ozývá, že takhle se v demokracii rozhodně protestovat nemá. Zdá se tedy, že ideální občan nakonec, jak se říká, drží hubu a krok.
Jen v posledních několika týdnech se podobných forem nesouhlasu objevilo nějak mnoho, a tak snad pro přehlednost neuškodí velmi selektivní výčet:
1/ Rapper Macklemore je po zvolání „free Palestine“ vyřazen z turné britského zpěváka Eda Sheerana. Ten sice tvrdí, že nešlo o jeho rozhodnutí, i tak ale na protest z turné odešli další předskokani a část jeho kapely.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu