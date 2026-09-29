Kdysi se rádi zbavili nepotřebných polí, dnes žijí uprostřed golfového areálu
Předvolební Česko, 15. díl: Zapomenutá středočeská vesnice se probouzí k životu, ale jinak, než by kdokoli čekal
„Já jsem spokojená. Když tu byla pole, tak na nich ještě v prosinci rostla kukuřice. Teď je to všude hezky upravené,“ říká Jana Keltnerová ve svém krámku s keramikou ve středočeské Zlivi. „Jen ty nové domy, které se tu teď začaly stavět, se mi nelíbí. Najednou si připadáme trochu jako chudinská čtvrť,“ dodává, když popisuje, co se kolem jejího domova děje.
Zliv, vesnice s asi třiceti starými chalupami a několika chatami ležící ve svahu nad malebným údolím Sázavy, naplňovala donedávna obraz zapomenutého místa, kam nedoléhal ani ruch z nedalekého vodáckého kempu u řeky. To ale nabralo nečekaný obrat před patnácti lety, když si okolní kopce vyhlídli milovníci golfu ze společnosti Sázava Parkland.
Keltnerová vzpomíná, jak zástupci firmy obcházeli vesnici, ukazovali nějaké plány a přesvědčovali místní, aby jim prodali svá pole kolem vesnice. To zjevně nebylo až tak těžké, protože Zliv dnes připomíná zvláštní ostrov uprostřed dokonale nakrátko střižených trávníků. Hotel s restaurací a wellness, kde teď zrovna probíhá reklamní akce Mercedesu s vystavenými modely, je do značné míry schovaný pod svahem.
Hned kolem okrajů vesnice ale vedou úzké asfaltky, po nichž se pohybují golfové vozíky s hráči přesouvajícími se mezi jamkami. Golfové trávníky jsou všude – na jih, sever, východ i západ od Zlivi. Celý areál a s ním i vesnice jsou navíc obehnané plotem, aby na golfové hřiště nemohla divoká prasata a srny nechodily pít do umělých jezírek.
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