Z Ficovy vlády odpadla další součástka. Její konec to nutně neznamená
I tak je slovenský kabinet v největší krizi od svého vzniku
Andrej Danko, předseda slovenských národovců (SNS) a místopředseda slovenského parlamentu, dosáhl svého. Musel se kvůli tomu spojit s nenáviděnou liberální opozicí. Nakonec ale skutečně odvolal z vlády svého vlastního ministra a možná tím ukončil vládní angažmá své strany.
Jisté je nyní to, že Tomáš Taraba, podnikatel a nyní už exministr životního prostředí, kterého ochranáři obviňovali z ničení a rozprodávání národních parků, z vlády odchází a stává se opět poslancem. (Slováci mají takzvaný klouzavý mandát. Pokud se poslanec stane ministrem, jeho křesla se ujme náhradník, který pak zase v případě potřeby odejde.) Dankova strana, jež jej na ministerský post nominovala, chtěla jeho konec už před létem. Problém nebyla Tarabova kritizovaná rozhodnutí, ale to, že o nich s vedením SNS „málo komunikoval“.
Premiér Robert Fico, který měl podle koaliční smlouvy na přání předsedy Danka ministra Tarabu prostě odvolat, rozhodnutí přes celé léto oddaloval, doufal, že věc se nějak urovná. V polovině září to už vypadalo, že se Fico s Tarabou rozloučí, ale pak odvolání stáhl, prý „z obavy o vládní většinu“. Tu teď ztratil i tak. Respektive – nyní Ficova vládní převaha a to, zda vůbec bude současná slovenská vláda pokračovat, záleží na poslaneckém hlasu a libovůli uraženého Tomáše Taraby.
Taraba lákající
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