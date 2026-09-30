0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ubránilo by se Česko dronům?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
30. 9. 20267 minut

Ján Markoš: U druhých často nesnášíme to, co u sebe přehlížíme. O mechanismu psychologické projekce

U Junga a jeho následovníků bylo a je poměrně běžné, že mechanismus projekce popisují nejen u jednotlivců, ale také u celých společenských skupin, či dokonce národů nebo států

Ján Markoš
,
Denník N
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Při hledání odpovědí na otázku, co se to za poslední roky s naší společností děje, jsme, zdá se, do značné míry uvízli na mrtvém bodě. Progresivci kritizují konzervativce. Konzervativci kritizují progresivce. Oba tábory svorně kritizují „dezoláty“. A nikam to příliš nevede. Diskuse (či spíše slovní přestřelky?) se točí v kruzích.

V takové situaci je dobrá každá inspirace. I ta neobvyklá či nečekaná. Zkusme proto pohlédnout na slovenské společenské dění trochu jinak, konkrétně optikou slavného švýcarského psychoterapeuta Carla Gustava Junga.

Budeme na to však muset jít krátkou oklikou, která nám umožní podívat se na několik základních konceptů Jungovy psychologické teorie.

↓ INZERCE

Stín a projekce

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články