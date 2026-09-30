Ján Markoš: U druhých často nesnášíme to, co u sebe přehlížíme. O mechanismu psychologické projekce
U Junga a jeho následovníků bylo a je poměrně běžné, že mechanismus projekce popisují nejen u jednotlivců, ale také u celých společenských skupin, či dokonce národů nebo států
Při hledání odpovědí na otázku, co se to za poslední roky s naší společností děje, jsme, zdá se, do značné míry uvízli na mrtvém bodě. Progresivci kritizují konzervativce. Konzervativci kritizují progresivce. Oba tábory svorně kritizují „dezoláty“. A nikam to příliš nevede. Diskuse (či spíše slovní přestřelky?) se točí v kruzích.
V takové situaci je dobrá každá inspirace. I ta neobvyklá či nečekaná. Zkusme proto pohlédnout na slovenské společenské dění trochu jinak, konkrétně optikou slavného švýcarského psychoterapeuta Carla Gustava Junga.
Budeme na to však muset jít krátkou oklikou, která nám umožní podívat se na několik základních konceptů Jungovy psychologické teorie.
Stín a projekce
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