Proč si někteří soudci pořád myslí, že desetileté děti chtějí sex s dospělými
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Transparent Ondřeje Šmejkala je jednoduchý a stručný. Na kousku kartonu přilepeném k násadě od koštěte jsou černým fixem napsána jen dvě slova: „Věřte ženám.“ Původně nevznikl kvůli dnešní demonstraci za povinné vzdělávání soudců a soudkyň v otázkách sexualizovaného násilí. Šmejkal si ho vyrobil už dříve na jiný protest, třetí zářijové pondělí ho jen vytáhl zpoza skříně a vyrazil. „Zjišťuji, že některé slogany se dají recyklovat,“ říká uprostřed davu na pražském Klárově, kam demonstranti došli od sídla Soudcovské unie ČR na Ovocném trhu.
Pravdou je, že dnes by byl přesnější transparent s nápisem: „Věřte obětem.“ Impulzem k uspořádání akce byl totiž soudní verdikt a jeho odůvodnění v případu z Rumburku, kde třicetiletý muž nejméně půl roku platil za sex dvanáctiletému chlapci a zneužil i jeho desetiletého kamaráda. Děčínský soud pachatele loni poslal na tři a půl roku za mříže, ústecký krajský soud ale po odvolání zmírnil letos v červnu trest na podmínku.
Soudkyně Jana Kurešová své rozhodnutí v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vysvětlovala mimo jiné tím, že starší chlapec byl narušený ještě předtím, než ho muž začal zneužívat. „Je rozdíl, když agresor napadne nevinné dítě, které nemá vůbec žádné zkušenosti se sexuálním životem nebo se sexuálními praktikami. A je rozdíl, když se to děje s osobami, které jsou v tomto směru protřelé, zkušené a které samy v podstatě iniciovaly jednání obžalovaného,“ uvedla soudkyně.
„Pokud si někdo myslí, že desetileté dítě může být iniciátorem sexu, a pachatel má proto dostat nižší trest, pak vůbec nechápe, co se v tom dítěti odehrává,“ říká aktivistka a lobbistka Irena Hůlová. Podle ní jsou oba chlapci oběťmi toho, že se o ně jejich rodiny ani stát nedokázaly postarat. „Myslím, že je naopak spíš k tíži pachatele, že se zaměřuje na děti, které už jsou traumatizované, zapomenuté a nemají kolem sebe bezpečnou podpůrnou síť,“ dodává.
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