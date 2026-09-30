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Česko30. 9. 202611 minut

U nás se mýt nebudete. Předvolební kampaň proti lidem bez domova přitvrzuje

Politici dávají čím dál silněji najevo, že je ve svých městech a čtvrtích nechtějí, ale s řešením nepřicházejí

Kristýna Jelínková
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Je slunečné podzimní odpoledne. Posledních pár paprsků chytá před zimou na lavičce naproti tramvajové zastávce Náměstí Bratří Synků v pražských Nuslích i skupina lidí bez domova. Dnes je sice hezky, ale už teď se zimy logicky bojí. Padesátnice Dáša doufá, že do té doby se jí podaří získat sociální bydlení. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli svému nezletilému synovi, s nímž teď přespávají ve vybydleném domě. Na ulici se ocitla, když přišla o práci a nedokázala platit nájem. 

Osmadvacetiletý Fanda také věří, že se mu podaří najít práci a bude moci přes zimu přespávat alespoň na ubytovně. Jistotu ale zatím nemají. Oba dva se pohybují po pražských Nuslích a poslední čtyři měsíce pravidelně využívali ambulantní péči Nízkoprahového denního centra ve Vladimírově ulici, které je od zastávky, u které sedíme, vzdáleno zhruba pět minut schůze. Na jeho dveřích však visí oznámení: „Provozovna ambulantní formy služby NDC Vladimírova je od 19. 9. 2026 z provozních důvodů pro klienty uzavřena.“ 

Jak už informovaly minulý týden Seznam Zprávy, jedno z mála nízkoprahových center v Praze skončilo tři týdny před volbami. Ještě před týdnem byla na dveřích cedulka s nápisem „Od 19. 9. bude NDC TRVALE UZAVŘENO“. Nyní nápis upozorňuje klienty, že službu lze dále využívat, ale pouze v terénní formě. Pracovníci sami chodí za lidmi bez domova a pomáhají jim mimo areál, kde mohli během dne najít klid. 

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Konkrétní důvod změny magistrát neuvedl. Redakci pouze napsal, že nejde o uzavření centra, ale o „přechod z ambulantní na terénní formu poskytování“. Ta však nenahradí možnost umýt se, schovat se před deštěm a v bezpečí si odpočinout. Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana bude „fungování služby nadále vyhodnocováno“. 

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