30. 9. 20265 minut
Fico, Danko, Taraba. Všichni tři prohráli
Celá opozice zahrála svou hru velmi dobře
Za normálních okolností a v normální zemi by odvolání ministra koaličním partnerem, který se spojil s opozicí proti premiérovi, muselo znamenat konec vlády.
Jenže na Slovensku, kde vládne Robert Fico s Andrejem Dankem a Matúšem Šutajem Eštokem, není v politice nic normálního. Proto je odvolání Tomáše Taraby prohrou celé koalice, ale nemusí to znamenat její konec.
Takto nevypadá premiér
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Největší porážku včera zažil Robert Fico. Dosud nikdy se mu nestalo, že by situaci neměl pod kontrolou. Nyní ho ponížil Andrej Danko a ani Tomáš Taraba nebyl ochoten poslouchat, ale hrál jen za sebe.
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