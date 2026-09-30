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30. 9. 20265 minut

Fico, Danko, Taraba. Všichni tři prohráli

Celá opozice zahrála svou hru velmi dobře

Matúš Kostolný, Denník N
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Za normálních okolností a v normální zemi by odvolání ministra koaličním partnerem, který se spojil s opozicí proti premiérovi, muselo znamenat konec vlády.

Jenže na Slovensku, kde vládne Robert Fico s Andrejem Dankem a Matúšem Šutajem Eštokem, není v politice nic normálního. Proto je odvolání Tomáše Taraby prohrou celé koalice, ale nemusí to znamenat její konec. 

Takto nevypadá premiér

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Největší porážku včera zažil Robert Fico. Dosud nikdy se mu nestalo, že by situaci neměl pod kontrolou. Nyní ho ponížil Andrej Danko a ani Tomáš Taraba nebyl ochoten poslouchat, ale hrál jen za sebe.

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