0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ubránilo by se Česko dronům?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Politika1. 10. 20268 minut

Pomůže Motoristům na magistrát defenestrace Pirátů? A opravdu to ANO myslí se Senátem vážně?

Pět důvodů, proč se vyplatí sledovat volby

Kristýna Jelínková
,
Eva Soukeníková
,
František Trojan
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Senátní a komunální volby se příští týden stanou na dlouhou dobu posledním ostrým testem. Mohou jednotlivým stranám přinést nové lídry pro celostátní politiku – a mohou ohrozit jejich současné celostátní lídry. ANO má po delší odmlce šanci zkusit přiblížit se většině v Senátu a taky k funkcím ve vedení bohaté české metropole. Přestože dvě třetiny senátních obvodů mají volební klid a třetina obcí má o složení zastupitelstva (vzhledem k jediné nasazené kandidátce) jasno už nyní, existuje spousta důvodů, proč se vyplatí výsledky sledovat. Tady jsou některé z nich.

1/ (Jak) uspěje opozice?

↓ INZERCE

Triumf v senátních a komunálních volbách se těžko měří a počty obecních mandátů mohou být zavádějící (lidovci jich například mají ze zavedených stran nejvíce a v průzkumech jsou dlouhodobě pod třemi procenty). Zbývá tedy sledovat, kdo v očích voličů posílí a kdo propadne. Když je řeč o lídrovi opozice, půjde o souboj ODS a STAN. A důležité pozice mohou ztratit obě partaje. Starostové mají nyní navrch v průzkumech a volby naznačí, zda se jim podaří zlomit pověst strany druhé volby, z níž si veřejně utahují právě konkurenční občanští demokraté.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články