Pomůže Motoristům na magistrát defenestrace Pirátů? A opravdu to ANO myslí se Senátem vážně?
Pět důvodů, proč se vyplatí sledovat volby
Senátní a komunální volby se příští týden stanou na dlouhou dobu posledním ostrým testem. Mohou jednotlivým stranám přinést nové lídry pro celostátní politiku – a mohou ohrozit jejich současné celostátní lídry. ANO má po delší odmlce šanci zkusit přiblížit se většině v Senátu a taky k funkcím ve vedení bohaté české metropole. Přestože dvě třetiny senátních obvodů mají volební klid a třetina obcí má o složení zastupitelstva (vzhledem k jediné nasazené kandidátce) jasno už nyní, existuje spousta důvodů, proč se vyplatí výsledky sledovat. Tady jsou některé z nich.
1/ (Jak) uspěje opozice?
Triumf v senátních a komunálních volbách se těžko měří a počty obecních mandátů mohou být zavádějící (lidovci jich například mají ze zavedených stran nejvíce a v průzkumech jsou dlouhodobě pod třemi procenty). Zbývá tedy sledovat, kdo v očích voličů posílí a kdo propadne. Když je řeč o lídrovi opozice, půjde o souboj ODS a STAN. A důležité pozice mohou ztratit obě partaje. Starostové mají nyní navrch v průzkumech a volby naznačí, zda se jim podaří zlomit pověst strany druhé volby, z níž si veřejně utahují právě konkurenční občanští demokraté.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu