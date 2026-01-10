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1. 10. 20266 minut

Jak se ve sněmovně zadrhl zip, co nechtěli lidovci a co ví Babiš o své modle

Eva Soukeníková
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Kristýna Jelínková

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Předvolební nedůvěra. Opoziční strany svolaly mimořádnou schůzi sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě. „Bude to pro všechny strany obrovský předvolební mítink na jednom místě,“ prohlásil před jednáním premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš – a následně to sám potvrdil, když opoziční zástupce nařkl, že „nepracují, lžou, pomlouvají a svolávají zbytečné schůze“. Že nešlo o vážný pokus svrhnout vládu, nicméně přiznávali v kuloárech i někteří opoziční politici už od úterý. I kdyby se jim čistě hypoteticky povedlo podobně jako Jiřímu Paroubkovi v roce 2009 vyslovit vládě nedůvěru, plán B připravený nemají. A podle informací redakce se v kuloárech ani nesnažili získat nějaké nespokojené vládní hlasy. A tak se z třídenní schůze skutečně stala především předvolební show jednotlivých řečníků. 

Zip se zadrhl. V úterý se u pultu střídali pouze koaliční řečníci s přednostním právem a zejména ministři obhajovali osmiměsíční práci vlády. Až téměř po deseti hodinách se ke slovu dostala opozice. Kromě lídra ODS Martina Kupky, který schůzi svým projevem jako jeden z iniciátorů zahájil, pustila sněmovní většina ke slovu Jana Jakoba (TOP 09) až ve středu v 11:36 – jak si zaznamenal tým Plamínkové. Původní plán byl jiný: koalice s opozicí měly domluvený takzvaný zip – tedy metodu, kdy se u pultíku střídají zástupci jednoho i druhého tábora. Dohoda ale padla už minulý týden. A důvody jen dokazují, že Poslanecká sněmovna je svět sám pro sebe.

Minulý čtvrtek totiž kvůli nedostatečnému počtu koaličních poslanců sněmovna nepodpořila zkrácení lhůt na projednání změn v penzijním spoření. Ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) to rozlítilo. A ještě více to podle kuloárních informací rozčílilo premiéra Andreje Babiše, který kvůli hlasování musel narychlo přijet do sněmovny; jak se ukázalo, zbytečně. Zároveň opozice přišla o čtvrteční interpelace kvůli mimořádné schůzi svolané koalicí – což ve sněmovně vyústilo v napjatou atmosféru. Podle opozičních zdrojů teď mezi kluby panuje takřka válečný stav. Situaci ještě prohloubilo, když úterní grémium opustili předčasně předsedové opozičních poslanců – podle svých slov kvůli osobním invektivám ze strany koalice. Šéfové koaličních klubů následně „na oplátku“ opustili whatsappovou skupinu předsedů sněmovních klubů. I kvůli této nekomunikaci se pak schůze z původních zamýšlených dvou dnů prodloužila na tři.

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Tohle jsme přeci nechtěli. S těmito nápisy na tričkách přišli v úterý na jednání sněmovny všichni členové lidoveckého poslaneckého klubu (a většina z nich se z nich nepřevlékla ani ve středu). Právě KDU-ČSL se svým předsedou Janem Grolichem přišla s nápadem pokusit se svrhnout vládu. Tom Philipp týmu Plamínková v kuloárech názorně ukázal, jak musí všude chodit s jednou rukou v kapse, aby se rozevřelo sako a nápis byl stále čitelný. „Tohle jsme přeci nechtěli“ má odkazovat k výši deficitu v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který je podle opozice neúměrně vysoký. Bez dalšího vysvětlení ovšem působil spíš tak, že lidovci „nechtěli jednání o nedůvěře vládě“. „Tak to nás nenapadlo,“ říká redakci první místopředseda strany Benjamin Činčila. 

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