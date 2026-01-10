Vzkaz z Respektu: Za zvířaty, za stromy!
O jedné z nejzábavnějších součástí naší práce
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
zítra brzy ráno nasednu do auta a pojedu na jižní Moravu, po stopách jedné tajemné šelmy. Občas takovéhle nekomplikované reportáže píšeme. Že nějaké zvíře je, nebo možná je, nebo bylo a zase by mohlo být. To samé se dá psát o tůňkách, potůčcích a řekách, taky o stromech a rostlinách. Zkrátka o přírodě. A to je radost.
Je nás několik, kdo takhle vyrážíme nejčastěji. Takže třeba já mám se stopováním tajemných šelem pár zkušeností, protože jsem takhle už pátral po divoké kočce, na hranicích se Slovenskem. Nebo po - tajemný je, ale není to rozhodně šelma - krkonošském tetřívkovi.
Náš matador přírodních reportáží je kolega Petr Horký. Například sjel obávanou, dnes už neprávem, severočeskou řeku Bílinu. Pokud jde o zvěř, doporučil bych vám jeho rozhovor o světluškách a jejich kouzlu. Taky se plazil jeskyní Svážná studna nebo mluvil s lidmi, kteří se snaží zachraňovat slavné tuzemské stromy, celebrity mezi českými duby a buky.
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