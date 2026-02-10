Shabaka Hutchings: Na začátku zní hrozně úplně všechno
Na festival Prague Sounds míří jeden z největších inovátorů současného jazzu
Ačkoli se na hudební scéně pohybuje už téměř patnáct let a získal proslulost v kapelách jako Sons of Kemet a The Comet is Coming, jeho letošní album Of The Earth je svým způsobem debut a vrací ho na úplný začátek. Sám si jej nahrál, produkoval, hraje tu na všechny nástroje a také si poprvé vyzkoušel, jaké to je rapovat. A odvaha pustit se do všeho na vlastní triko jen potvrzuje, proč Shabaka Hutchings platí za největšího inovátora současného jazzu a jednu z nejvýraznějších hudebních postav Británie.
Že si neklade žádné hranice, je zřejmé už z toho, s jakými jmény vystupoval a nahrával v minulosti. Figurovaly mezi nimi legendy o dvě generace starší, například původem jihoafrický bubeník Louis Moholo, ale také americký rapper André 3000. S gustem nahrál svébytnou coververzi emo-hardcorových Turnstile, a když Harry Styles letos na jaře kurátorsky zaštiťoval program londýnského festivalu Meltdown, byl Shabaka Hutchings mezi prvními oslovenými.
„Jediná omezení, která existují, jsou ta, která kladete sami sobě. Jsou lidé, kteří tvrdí: Nebudu se pouštět do experimentů s tímhle žánrem, protože by to znělo hrozně. Ale moje zkušenost je ta, že na začátku zní hrozně úplně všechno. A jestli mám nějakou silnou stránku, tak je to schopnost najít v hudbě, kterou vytvářím, dobré prvky a umožnit jim vyniknout,“ říká během videocallu s Respektem ze svého londýnského bytu.
Už je pár týdnů jej dělí od vystoupení, během něhož 5. listopadu v rámci festivalu Prague Sounds představí právě svůj sólový repertoár. Prim v něm hrají flétny z různých koutů světa, zároveň se na albu Of The Earth vrací k saxofonu. Tedy k nástroji, který ho proslavil nejvíc. Z důvodů fyzického i psychického vyčerpání ho na Nový rok 2023 odložil na dobu neurčitou, na novince ho ale opět vzal do rukou s novou energií a náhledem.
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