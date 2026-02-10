Olga Lomová: Na co Si Ťin-pching nesmí ani pohlédnout
Prohlídku starých smluv ve Washingtonu čínská strana předčasně ukončila
Součástí programu státní návštěvy generálního tajemníka ÚV KS Číny Si Ťin-pchinga ve Washingtonu byla prohlídka významných historických dokumentů v Národním archivu. Nachystané byly zakládací listiny amerického státu, Deklarace nezávislosti, Ústava USA a Listina práv z roku 1789 a několik mezinárodních smluv z 19. a 20. století týkajících se Číny.
Čínská strana však původně plánovanou prohlídku předčasně ukončila, když vyšlo najevo, že mezi připravenými exponáty je smlouva z Wan-sia o navázání diplomatických vztahů mezi USA a poslední čínskou dynastií Čching, smlouva z Tiencinu z doby opiových válek, která otevřela čínské přístavy americkým obchodním lodím, a Sanfranciská mírová smlouva s Japonskem z roku 1951.
Důvody, proč Si Ťin-pchingův zrak nesměl spatřit tyto smlouvy, souvisejí s národní hrdostí ČLR a také s územními nároky na Tchaj-wan. Obě smlouvy z 19. století patří do kategorie takzvaných nerovnoprávných smluv, které jsou v Číně považovány za věc národního ponížení. Dnes mají jen historickou hodnotu, byly uzavřeny v době císařství a jejich platnost je dávno anulovaná. Zato Sanfranciská mírová smlouva je stále platná. Na jejím základě Japonsko a Spojenci formálně ukončili druhou světovou válku v Pacifiku. Vedle USA ji podepsala většina států zastoupených v OSN (s výjimkou Sovětského svazu, Československa a Polska). Ačkoli se týká poválečného uspořádání ve východní Asii, Čína mezi signatáři není, protože krátce předtím tam komunisté svrhli vládu Čínské republiky a mezinárodní status země byl neujasněný.
Japonsko se ve smlouvě zříká svého koloniálního impéria. Výslovně se zde také uvádí, že se vzdává nároků na Tchaj-wan, tehdy pod starým portugalským jménem Formosa, ale o tom, komu má Tchaj-wan připadnout, smlouva nic neříká. To zpochybňuje nároky Čínské lidové republiky na tuto ostrovní zemi, a ta proto smlouvu neuznává a usiluje o její zneplatnění.
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