Brno jako Kodaň
Moravská metropole se pomalu posouvá kupředu, ale nemá jasnou vizi a vládnou jí auta
Mohlo by to být město, kde se lidé nebojí zestárnout. Které není velkolepé, ale lidé se tam cítí uvolněně jako doma v obýváku, všude se dá dojít pěšky a nemusíte se u toho prodírat davy turistů. Kde slavná průmyslová minulost, přítomná na každém kroku, nekazí tvář města zanedbanými prostory, ale promyšlenou obnovou mu dodá novou identitu. Spíš než druhá Praha by Brno mohlo být jako Kodaň – je menší, kompaktní, s přírodou na dosah. V nejlepším slova smyslu obyčejné.
V mnoha směrech se to Brnu nedaří: ulicím vládnou auta a chodci mají reálný důvod se bát. Z řady prostor místní spíše prchají, než aby tu chtěli spočinout. A z obnovy továrních areálů není patrná promyšlená vize. Přesto je v posledních letech patrné, že se moravská metropole pomalu mění. Projekty, které k tomu přispívají, slaví u veřejnosti velký úspěch – a s tím roste naděje, že brněnskou metropoli přece jen může čekat „kodaňská“ budoucnost.
Kouzlo každodennosti
Okolím lomozí velkoměsto, jsme v centru Brna, na Moravském náměstí. Na tomto místě však jako by člověk z městského ruchu na chvíli vypadl. V klidné hladině vodní nádrže se odrážejí mraky plující oblohou i okolní zeleň a budovy. Na 120 metrů dlouhé lavici z oceli a třešňového dřeva, která obepíná v eliptickém tvaru vodní plochu, posedávají dvojice v důvěrném rozhovoru, skupinky teenagerů i jednotlivci, kteří tady během všedního odpoledne na chvíli spočinuli. Na jednom konci se kdosi natáhl ke spánku.
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