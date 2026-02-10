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2. 10. 20264 minuty

Boje na východě Afriky a na Blízkém východě se nebezpečně slévají. Hrozí nový chuchvalec válek

Vše dnes nahrává tomu, aby lokální konflikty přesahovaly hranice, trvaly déle a přinesly civilistům více utrpení

Tomáš Lindner
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Nic nevystihuje proměnu světa stručněji než čísla, k nimž dospěla výzkumnice Yaleovy univerzity Onna Hathaway. V letech 2004–2014 podle jejích propočtů ve válkách zemřelo dohromady 160 tisíc lidí, v posledních deseti letech bylo obětí osmkrát tolik. Do válek a stále nepokrytějšího pošlapávání konvencí, které měly konflikty civilizovat, se propadá stále více zemí – a nejnovějším příkladem je návrat bojů na sever Etiopie. 

Nevíme, co přijde: možná etiopská armáda i díky zásobám dronů, které ve dvou továrnách vyrábí, povstalecké milice rychle vytlačí. Reálná je však i dlouhá opotřebovací válka – a v nejhorším scénáři hrozí propojení válek na arabské a africké straně Rudého moře do jednoho krvavého spletence. 

Nynější mezinárodní prostředí totiž nahrává tomu, aby se lokální konflikty zhoršovaly: přesahovaly hranice, trvaly déle a přinesly civilistům více utrpení. Klesá moc USA a šířeji Západu prosazovat pravidla dosavadního řádu a zároveň o místo na slunci soupeří rostoucí, ambiciózní, mnohdy nedemokratické středně velké mocnosti. 

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Navíc začíná El Niño, který má v podobě výpadku deště tvrdě dopadnout na východ Afriky, a obří americké a evropské škrty v humanitární pomoci řádově snižují pomoc nejpotřebnějším.

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