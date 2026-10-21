Socialismus už Američany neděsí. Levicoví demokraté se snaží přesvědčit, že se dokážou domluvit
Mamdani v New Yorku okouzlil a i na jeho úspěchu teď chtějí socialisté před volbami do Kongresu stavět
Z velké motorové lodi připlouvající k Manhattanu ze Staten Islandu vypadá New York vždy stejně. Z levoboku vás zdraví v oparu se tyčící socha Svobody, zatímco mrakodrapy downtownu se postupně přibližují a svou výškou překvapí i zkušené cestovatele. Legendární pohled, který dokonale znají i milovníci amerických filmů, ukazuje město, které nikdy nespí a které má každého návštěvníka ochromit svou velkolepostí.
Nový svět, který zde před 250 lety někdejší kolonizátoři postavili, se stal centrem světového obchodu, bankovnictví a bohatství, které kapitalismus v zemi dokázal vytvořit. Jen pár minut pěší chůze z přístavu se na sebe těsnají banky Wall Streetu a kousek od nich se fotí turisté s bronzovým býkem, který rozmach nejbohatší země světa symbolizuje. V posledním roce se však New York pro většinu Američanů stal symbolem přesně opačným. Místo domova obchodní burzy a centra globálního volného trhu se proměnil v kolébku amerického socialismu. Charismatický starosta Zohran Mamdani, který za demokraty vyhrál volby loni na podzim, se stal tváří nového levicového hnutí v Demokratické straně, které se pomalu, ale jistě začíná rozpínat po celých Spojených státech a jehož zastánci doufají, že právě ono se stane lékem na nemoc zvanou Donald Trump.
Hlavně to bydlení
„Jsem velmi spokojený s tím, co Mamdani dělá,“ říká čerstvý absolvent vysoké školy Charley McLean, který v Central Parku venčí svého zlatého retrívra. Mladík v černobílé košili s kudrnatými vlasy po ramena by rád pracoval v neziskovém sektoru, ale aby se po konci studia ve městě uživil, má zatím tři různé práce. I v rámci nich se však setkává se spoustou komunálních politiků a většina z nich je podle něj s novým starostou spokojená. „Velkou otázkou bylo, zda po volbách skutečně dokáže své sliby o dostupném životě v New Yorku naplnit, a myslím, že se mu to daří.“ I někdejší skeptici, kteří jeho sliby o dostupném bydlení, důstojné mzdě nebo hrazené péči pro děti brali jako populistický slogan, jsou podle něj nadšení, že Mamdani není bláznivý radikál, ale politik, který chce pracovat pro občany a je ochotný hledat kvůli tomu kompromis.
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