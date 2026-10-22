22. 10. 202635 minut
V Chersonu Rusové útočí na každého. Kamarády v autě napadl dron a jeden z nich přišel o nohu
S Denisou Boháčkovou o životě v nejnebezpečnějším ukrajinském městě.
Denisa Boháčková je jediná Češka, která dlouhodobě žije v nejnebezpečnějším ukrajinském městě Chersonu. Pomáhá dodávat vybavení do tamních nemocnich a škol a je v kontaktu s místními dronaři. Mluví o tom, jak se situace v dřívějším oblíbeném letovisku u řeky Dněpr den ode zhoršuje, místní ale přesto zůstávají. “Kdyby odešli, města by se zmocnili Rusové a to nikdy nedovolí,” říká Boháčková.
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Podcast je součástí série
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry
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