0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
14. 10. 202635 minut

Univerzita Karlova stále neodškodnila studenty po střelbě na Filozofické fakultě. Je třeba to změnit

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry s emeritním ústavním soudcem Davidem Uhlířem o odškodnění necelé tři roky po tragickém útoku na FF UK.

Ondřej Kundra
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

S emeritním ústavním soudcem Davidem Uhlířem o tom, proč Univerzita Karlova neinformovala studenty a pozůstalé, že mají nárok na satisfakci po tragédické střelbě a proč se tak klopotně zjednává náprava. “Jsem zvědav, jak se to dál vyvine, sleduji to s velkým napětím. Brzy to budou tři roky, co k tragédii došlo. Hrozí, že nároky studentů a pozůstalých se promlčí,” říka v podcastu (Ne)bezpečí Uhlíř. Moderuje Ondřej Kundra.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry

41 článků
41 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články