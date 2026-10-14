14. 10. 202635 minut
Univerzita Karlova stále neodškodnila studenty po střelbě na Filozofické fakultě. Je třeba to změnit
(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry s emeritním ústavním soudcem Davidem Uhlířem o odškodnění necelé tři roky po tragickém útoku na FF UK.
S emeritním ústavním soudcem Davidem Uhlířem o tom, proč Univerzita Karlova neinformovala studenty a pozůstalé, že mají nárok na satisfakci po tragédické střelbě a proč se tak klopotně zjednává náprava. “Jsem zvědav, jak se to dál vyvine, sleduji to s velkým napětím. Brzy to budou tři roky, co k tragédii došlo. Hrozí, že nároky studentů a pozůstalých se promlčí,” říka v podcastu (Ne)bezpečí Uhlíř. Moderuje Ondřej Kundra.
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