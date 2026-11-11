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11. 11. 202634 minut

Možnost poslanců vstupovat do živých kauz bychom vnímali jako výrazné porušení právního státu

S ředitelem NCOZ Jiřím Mazánkem o obavách ze změny legislativy, bitcoinové kauze i bytech skoupených Rusy

Ondřej Kundra
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Ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek vnímá s obavami zvažovanou snahu části poslanců změnit zákony tak, aby se dostali k informacím o citlivých kauzách. V podcastu (Ne)bezpečí také popisuje, jak se policisté dozvěděli o bitcoinovém případu, jak ve své práci využívají umělou inteligenci, proč tu Rusové skoupili tolik bytů a jak si on sám střeží své bezpečí. Moderuje Ondřej Kundra.

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Podcast je součástí série

(Ne)bezpečí Ondřeje Kundry

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