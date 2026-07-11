7. 11. 202658 minut
Po čem si stýskají zombie? A také vám chybí stará dobrá studená válka?
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
Tentokrát došlo na:
- státní ceny ministerstva kultury
- největší demonstrace proti ministerstvu kultury
- Podcastovou žranici Lukáše Hejlíka
- film Martina McDonagha Divoký kůň Devítka
- úmrtí herce Patricka Stewarta
- odsouzení stand-up komika Russella Branda
- novelu Anne de Marcken Trvá to věčnost a najednou je po všem (Paseka)
- album kapely Ida the Young Seeing in Reverse
- výstavy Květy Kovářové Za tvar figury (Museum Kampa) a dvojice David Böhm & Jiří Franta Je to skoro jako něco, co tu už bylo (Galerie NoD)
- seriál Slow Horses (Apple TV+)
- festival Murmur (v sobotu 14. listopadu v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou), poctu Agnés Varda na Festivalu francouzského filmu (19.-25. listopadu), výstavu Kláry Hartlové Příslib návratu (od 10. listopadu v Hidden Gallery)
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Podcast je součástí série
Dělníci kultury
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