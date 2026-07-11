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7. 11. 202658 minut

Po čem si stýskají zombie? A také vám chybí stará dobrá studená válka?

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. 

Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek
,
Jan H. Vitvar
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Tentokrát došlo na:

  • státní ceny ministerstva kultury
  • největší demonstrace proti ministerstvu kultury
  • Podcastovou žranici Lukáše Hejlíka
  • film Martina McDonagha Divoký kůň Devítka
  • úmrtí herce Patricka Stewarta
  • odsouzení stand-up komika Russella Branda
  • novelu Anne de Marcken Trvá to věčnost a najednou je po všem (Paseka)
  • album kapely Ida the Young Seeing in Reverse
  • výstavy Květy Kovářové Za tvar figury (Museum Kampa) a dvojice David Böhm & Jiří Franta Je to skoro jako něco, co tu už bylo (Galerie NoD)
  • seriál Slow Horses (Apple TV+)
  • festival Murmur (v sobotu 14. listopadu v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou), poctu Agnés Varda na Festivalu francouzského filmu (19.-25. listopadu), výstavu Kláry Hartlové Příslib návratu (od 10. listopadu v Hidden Gallery)
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Podcast je součástí série

Dělníci kultury

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