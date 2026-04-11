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4. 11. 202624 minut

Muslimský senátor, paralympionik i více žen. Odzvonilo v USA starším bílým mužům včetně Trumpa?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou

Zuzana Machálková
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Výtah Respektu: Modrá vlna a historická porážka republikánů. Hlavně Donalda Trumpa. Tak by se daly shrnout americké volby, které hlásí drtivé vítězství demokratů jak v hlasování do Senátu, tak i do Sněmovny reprezentantů. Volby navíc přináší mnohá prvenství. Zvítězily například ženy z řad původních obyvatel, muslimský senátor i paralympionik. Jak prohru přijal šéf Bílého domu? Jaké je pro ni vysvětlení? Co to znamená pro Trumpovu administrativu a co by se tím v USA mohlo změnit? I o tom mluví ve středeční epizodě Dominika Perlínová.

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