Bulharsko hlásí útoky na lodě i antény satelitního internetu. Opozice viní Rusko, premiér lavíruje
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s analytikem Pavlem Havlíčkem z AMO
Bulharsko zažívá velmi turbulentní dny: v úterý balkánská země ohlásila, že někdo zaútočil na lodě v těsné blízkosti jejích výsostných vod. Jedna ze zasažených lodí se potopila a podle úřadů se několik lidí pohřešuje. Šlo přitom už o druhý takový útok za předchozí týden. Bulharský premiér Rumen Radev nejdříve připustil, že logicky by z takového útoku těžila Ruská federace - ve čtvrtek ale na setkání lídrů EU v Bruselu zdůraznil, že žádné důkazy tomu podle něj zatím nenasvědčují.
Není to přitom jediný incident, který Bulharsko tento týden řeší - někdo totiž zaútočil na pozemní antény satelitní internetové služby Starlink nedaleko Sofie. Radev tvrdí, že to byli žháři - opozice opět viní Rusko. "Bulharsko čekají zanedlouho další předčasné volby a společnost je nesmírně rozdělená - jednou z dělících linií je právě i vztah s Ruskou federací. Současný premiér Radev reprezentuje proruský směr, přesto připustil, že by útoky v Černém moři nejvíce hrály do karet Rusku," říká analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. "Je to zatím velmi čerstvá věc a mnoho toho nevíme. Opozice útok na antény Starlink okamžitě přiřkla Rusku a je tedy jasné, že i tyto incidenty a jejich interpretace zapadají do toho, jak je bulharská společnost ve vztahu s Ruskem rozdělená," dodává.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série