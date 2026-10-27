Izraelské volby podle odhadů vyhrála opozice, ale bez arabských stran vládu nikdo nesestaví
Likkud premiéra Netanjahua sice těsně porazil uskupení generála Gadiho Eisenkota, počítají se však výsledky celých bloků
Úterní parlamentní izraelské volby označované za nejdůležitější v historii státu těsně vyhrála opozice stojící proti současnému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Podle exit pollů, tedy odhadů z odpovědí těch, kteří právě odvolili, získal opoziční blok 52 křesel. Současné vládní strany by měly mít dohromady 50 křesel. Zbylých 17 křesel by získaly arabské strany. Žádný jasný vítěz tedy z voleb nevzešel, pro vládnutí je v Izraeli třeba alespoň 61 mandátů z celkových 120.
Čísla se ještě mohou měnit. Místnosti se uzavřely v devět hodin večer našeho času, ale podle tamních zákonů může volit každý, kdo stihl dojít do volební místnosti před ukončením hlasování. U mnoha místností přitom stály dlouhé fronty, protože volební účast je rekordně vysoká.
Netanjahuova strana Likkud získala nejvíce hlasů a těsně tak porazila hlavního vyzyvatele, uskupení generála Gadiho Eisenkota. Není to ale nejpodstatnější: díky nízkému prahu se do parlamentu dostane řada stran a počítají se zisky celých bloků.
Volby podle pozorovatelů zásadně rozhodnou o budoucnosti země. Pokud by se u vlády udržel Netanjahu, udržoval by Izrael současný kurz, který jeho kritici (ale i zastánci) popisují jako cestu do mezinárodní izolace a budování pevnostního státu, který nemá žádné zábrany při hájení toho, co považuje za svůj existenční zájem. Bezpečností a přežitím Izraele Netanjahu a jeho partneři zaklínali voliče během kampaně. A protivníky obviňovali, že pokud vyhrají, přenechají reálnou moc v zemi Arabům.
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