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Česko27. 10. 20268 minut

Věří ve spiknutí úředníků, útočí na evropské spojence. Jak se chová Babiš mimo kamery

Na uzavřených jednáních, ale i vůči veřejnosti volí český premiér stále tvrdší slovník

Ondřej Kundra
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Kristýna Jelínková
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