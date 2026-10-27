Česko27. 10. 20268 minut
Věří ve spiknutí úředníků, útočí na evropské spojence. Jak se chová Babiš mimo kamery
Na uzavřených jednáních, ale i vůči veřejnosti volí český premiér stále tvrdší slovník
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