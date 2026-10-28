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Kultura28. 10. 20265 minut

Nabouráš se do mobilu dvanáctileté holky a pak ji zabiješ

Než půjde zdarma na web, byl dokument NAZA o válečných zločinech Izraele uveden na festivalu Ji.hlava

Jindřiška Bláhová
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„Fungovalo to jako továrna,“ říká na střeše věžáku v Tel Avivu muž, jehož tvář je – stejně jako město – ponořená ve tmě. Hlas má digitálně upravený, aby ho nikdo nepoznal. Jeden ze čtyřiadvaceti bývalých i současných zpravodajských důstojníků a vojáků elitní jednotky izraelské armády pod zárukou anonymity mluví s izraelským novinářem Yuvalem Abrahamem.

Detailně mu popisuje propracovaný, premiérem Benjaminem Netanjahuem posvěcený systém masového zabíjení palestinských civilistů v Gaze během tří let, které uplynuly od útoků Hamásu ze 7. října 2023, kdy členové teroristické organizace zabili 1195 Izraelců a Izraelek a 251 lidí unesli jako rukojmí. 

Výpovědi vojáků tvoří páteř investigativního dokumentu NAZA. Na benátském festivalu oceněný snímek patří k nejvíce diskutovaným filmům letošního podzimu. Než bude snímek od konce listopadu zdarma dostupný na webu britského deníku Guardian, který jej produkoval, nabídl jednu projekci i probíhající festival dokumentárních filmů Ji.hlava v sekci Zvláštní uvedení.

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Snímek hrají i vybraná česká kina. Do těch izraelských se nedostane. V rozděleném Izraeli se přitom právě odehrály klíčové volby, v nichž se rozhoduje o osudu premiéra, který svou válečnou politikou dostal zemi do izolace a na nějž vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu zatykač za údajné válečné zločiny spáchané v Pásmu Gazy. Obviněn je i bývalý izraelský ministr obrany Jo’av Galant.

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