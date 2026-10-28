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Zahraničí28. 10. 202617 minut

Slovenské volby: Děti volili Majerského, rodiče Mazurka… a tak to u nich doma v Prešově vybuchlo

„Hitler nebyl tak špatný a cikáni se množí jak potkani.“ Jak přemýšlejí voliči „Miňa" z extremistické Republiky

Ivana Svobodová
Slovensko, Prešovský kraj
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Tříčlenná rodina jde v neděli centrem Prešova do cukrárny, rodiče s dcerkou přijeli na východ země o den dříve z Bratislavy kvůli volbám a za pár hodin pojedou zase zpátky domů.

Matka holčičky, třicátnice Jana, má v rodném Prešovském kraji stále trvalé bydliště. Její o deset let starší muž pracuje ve státní správě a odvolil v sobotu před cestou na východ v Bratislavě – on hodil hlas Matúši Vallovi z koalice s Progresivním Slovenskem, ona do čela Prešovského kraje volila Milana Majerského, předsedu KDH.

Jejich favorité porazili své vyzyvatele, manželé jsou s výsledky spokojeni a procházkou a zákuskem s dcerou chtějí tak trochu oslavit, že Slovensko je na tom lépe, než čekali.

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A také, jak říkají, potřebovali na chvíli zmizet z dusné atmosféry v domku Janiných rodičů, která nastala po rodinné hádce. Rodiče volili Milana Mazurka. „Zkusili jsme doma srozumitelně argumentovat stejně jako před minulými volbami, když volili Roberta Fica, nebo před prezidentskými, když volili Štefana Harabina. Bylo to zbytečné tehdy i teď,“ říká Jana.

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