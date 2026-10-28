Martin Kodl: Miliardáři mají ostych investovat naplno. Ceny českého umění ještě poletí nahoru
Se známým galeristou o cenách obrazů, aukčních rekordech i emocích, ale také o rodinné tradici a získávání lásky k umění v přírodě
Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl galerista Martin Kodl. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu. (Pořízen byl před schválením návrhu na zrušení koncesionářských poplatků v prvním čtení – pozn. red.)
Nemáte sociální sítě a nerad dáváte rozhovory. Je to vaše ochrana před vnějším světem?
Je to asi taková moje přirozená vlastnost. Já jsem člověk konzervativní a rád si žiju v nějakém svém světě. Samozřejmě ne úplně oddělen od společnosti, ale soukromí má pro mě velikou hodnotu. Stále pracuji a dva dny v týdnu mám i úřední hodiny. Schůzek mám vždycky okolo třiceti, takže s lidmi komunikuji velice čile. Nicméně rád svoje věci vyvažuji, takže pak mám rád soukromí, rodinu a svůj život, který je úplně odlišný. Utíkám do přírody.
Dlouho nebylo ve společnosti tak obrovské napětí. Jaký z toho máte dojem?
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