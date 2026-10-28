Nebudeme hlídat vnoučata, bojujeme za klima
Švýcarské klimaseniorky přivezly naději, že i v penzi lze změnit svět
Silvia Vrbovská studuje pražskou právnickou fakultu a na happening na Palachově náměstí nedaleko školy přišla v pondělí v podvečer zejména kvůli dvojici nenápadných žen. „Pro mě jsou to ikony,“ říká studentka a pokyne hlavou směrem ke skupině lidí s transparenty. „Ikony“ stojí uprostřed s modrým bannerem s nápisem „KlimaSeniorinnen Schweiz“ a i bez znalosti němčiny lze dovolit, o koho jde – švýcarské „klimatické seniorky“, které v posledních letech nečekaně víří debatu kolem klimatické změny.
Před necelými třemi lety uspěly se svou žalobou proti švýcarskému státu (který dle nich neplní své závazky směrem ke zlepšování kvality ovzduší) u Evropského soudu pro lidská práva. „Nejenže dokázaly vyhrát soud, ale ten rozsudek teď dál popularizují, což je hodně unikátní,“ vysvětluje studentka a dodává další důvod svého obdivu: přes vyšší věk se dokážou zorientovat v tom, jaké strategie dnešek vyžaduje, a umějí oslovit lidi napříč generacemi, včetně těch nejmladších.
Tyto znalosti teď přijela dvojice švýcarských seniorek Marianne Roth a Marianne Huber do Česka předat v rámci turné, které KlimaSeniorinnen podnikají po evropských zemích. „Je nutné, abychom spojili síly,“ vysvětluje Marianne Huber na začátku třídenní návštěvy, která ji kromě Prahy zavedla i do Brna. „Jen společně můžeme něco skutečně změnit.“
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