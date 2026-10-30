Před dvěma lety si vybrali Trumpa, teď ho mají plné zuby
Reportáž z místa, které může rozhodnout o dalším směřování Ameriky. Malý okrsek v Pensylvánii napovídá, jak dopadnou zámořské volby
Rezavé, zubem času proděravělé vysoké pece, skrze které prorůstá tráva i stromy, tvoří vstupní kulisu do pensylvánského města Bethlehem. Doplňuje ji ruina kdysi největších oceláren USA, kde se vyrobila ocel na stavbu většiny mrakodrapů v nepříliš vzdáleném New Yorku. Dnes jsou tyto gigantické podniky opuštěné už přes pětadvacet let a po někdejší slávě zůstaly jen překlopené vozíky, zbytky pracovních uniforem v továrních halách a staré nápisy na polozbořených zdech. Stejně jako ostrý kovový zápach, který se v okolí někdejší ocelárny drží dodnes. „Už když jsem sem v roce 1980 nastupoval, bylo cítit, že se blíží konec,“ popisuje Greg, který v ocelárně nakonec pracoval přes deset let, než odešel a v oboru metalurgie působil jinde po Spojených státech.
Nyní se sem vrací jako průvodce. Z někdejší ocelárny a slévárny se stalo kulturní centrum, kolem sedmdesátimetrových vysokých pecí vede dřevěná cestička osázená květinami, na kterých v posledním podzimním slunci bzučí včely a čmeláci.
Zdaleka se nejedná o jediné místo ve Spojených státech, kde na konci minulého století zbankrotoval kvůli levnější konkurenci ze zahraničí i nižší poptávce těžký průmysl a tisíce lidí přišly o práci. Přesně takové, tradičně Demokratickou stranu volící lokality se v posledních letech překlopily k podpoře Donalda Trumpa, protože jejich obyvatele – prodchnuté pocitem, že na ně všichni zapomněli – dokázal současný prezident přesvědčit, že jemu na nich záleží a že jim může pomoci.
Bethlehem se ale na rozdíl od podobných míst z těžké ekonomické situace dostal, stal se logistickým centrem i domovem farmaceutického průmyslu, v posledních letech naopak rozkvétá, a proto tu vedle podporovatelů Trumpa a republikánů stále najdeme i rozhodné stoupence Demokratické strany. I díky své pestré historii, jejíž jsou ocelárny součástí, je právě Lehigh Valley, kde město leží, jednou z několika oblastí USA, kam se každé volby otáčejí zraky novinářů i politiků. Tady není nikdy dopředu jasné, která ze dvou amerických stran tu vyhraje, takže je nutné (a kvůli nerozhodnosti či otevřenosti voličů možné) bojovat o každý hlas. Právě tady se první listopadové úterý může rozhodnout, kdo nakonec získá většinu v americkém Kongresu.
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