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30. 10. 20263 minuty

Petra Hůlová: Trendy z New Yorku

Zase mám nějaký čas připravit se na to, co nás čeká

Petra Hůlová
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Před odletem do New Yorku jsem se obávala toho, co všechno se tu s Trumpem změnilo. 

Přednedávnem doživotně zakázali vstup do USA mé nejlepší kamarádce s tím, že na vízum, na něž tu byla před časem pracovně, její děti neměly právo chodit do školy. Do chvíle, než předstoupila před imigračního úředníka, však s oním vízem škola ani úřady žádný problém neměly. Do USA se nicméně už nikdy v životě nepodívá. 

Mám štěstí. Imigrační úředník se mnou vtipkuje na konto anglického překladu mé knihy, kvůli němuž jsem přijela. Ptá se, kdy se bude podle mé předlohy něco točit v Hollywoodu, a dodává, že hlavní hrdinku mé knihy by rozhodně měla hrát Jennifer Lopez. Hahaha.

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Můj muž to má horší. Úřednice, u které skončil on, se s kolegou nepokrytě směje tomu, že je z Česka (Kde to je? To existuje?) a vychutnává si jeho angličtinu.

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