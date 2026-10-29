Evropský zákon na ochranu médií jsem šila na míru Orbánovi. Teď se to hodí u nás doma
S bývalou eurokomisařkou Věrou Jourovou a současnou poradkyní prezidenta o Babišovi, kterého nepoznává, i o ceně, kterou Česko může zaplatit za zásahy do veřejnoprávních médií
Kolik telefonátů ze zahraničí jste od pátku od svých bývalých kolegů, diplomatů nebo novinářů už obdržela?
To bych spočítala asi na prstech dvou rukou. Spíš se na mě obracejí lidi v takových hromadných chatech, co máme. Někteří se trošku pošklebují, že jsem jako komisařka šila Evropský akt o svobodě médií na míru Orbánovi a teď se to hodí doma.
A ty zprávy se nesou v humorném duchu, nebo se i zajímají o to, co se v Česku děje?
Smějou se jen ti, co vědí, že mám ráda černý humor. Jiní se ptají na to, jak velkou šanci dávám tomu, že se ty věci ještě nějakým způsobem dají do pořádku, respektive, zda veřejnoprávní média v Česku neztratí nezávislost. Zajímají se ale také o širší kontext, jestli je to opravdu tak, že jde Česko maďarskou nebo slovenskou cestou, do jaké míry ten zákon znamená vyhladovění veřejné služby, jestli to byla rychlá akce, nebo zda tu byly náznaky už delší dobu. A mám veliké ohlasy na reakci veřejnosti. Češi ukazují, že si nenechají všechno líbit. Sledují to lidé v komisi, ale i různých organizacích. Mimochodem to je právě pro ně vždy zajímavé a přínosné sledovat, jak reaguje veřejnost v různých zemích. Každá protestní akce proti nepravostem je vnímána velmi pozitivně.
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