Prezident kritizoval, Babiš skoro netleskal a Macinkova letenka stála víc než cesta pěti jeho kolegů
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Kritický projev. Každoroční udílení státních vyznamenání u příležitosti oslav vzniku Československa je za námi. Při výběru oceněných tentokrát prezident kladl důraz i na sociální pracovníky a pracovnice; na lidi, kteří v terénu bojují za práva a důstojný život žen, Romů či lidí bez domova. V projevu – který byl pro mnohé účastníky slavnosti na Hradě až překvapivě kritický k současné vládě – se věnoval například bezpečnosti: „Přehlížíme nebo nechceme vidět zřetelné signály krizí, které mohou nastat. Čím jsou ty krize zřetelnější a nebezpečnější, tím více jako bychom se jim báli uvěřit. A naopak doufáme, že nás nakonec nějak minou a že stejně jako v pohádkách i ve skutečnosti nějakým řízením osudu všechno dobře dopadne,“ řekl. Věnoval se i veřejným financím. „Nehledáme způsob, jak naši dnešní spotřebu platit z dnešních příjmů. Místo toho náklady za vlastní vyšší komfort přenášíme na naše děti, které teď sedí v lavicích základních a středních škol. To není spravedlivé. Přitom doma jako rodiče jsme ochotní se uskromnit, abychom svým potomkům dopřáli to nejlepší. Jakmile se ale z rodičů proměníme v občany, přestáváme na ně myslet,“ konstatoval. Podle informací redakce byla přitom původní verze ještě kritičtější. Po měsíce dlouhých sporech se ovšem snaží Pražský hrad o nastartování dialogu s premiérem – ten přesto nepřekvapivě skoro netleskal.
Regionální politici opouštějí ANO. Babišovo hnutí na Liberecku přišlo o část zastupitelů. Nejviditelnější je odchod poslance Davida Pražáka, o kterém jsme podrobně psali. Za jeho koncem v hnutí stojí kromě nesouhlasu s celostátní politikou také skládání koalice v Semilech, kde chce starostovat. „Předpokládám, že dostal od zastupitelů v Semilech signály, že koalice s ANO na komunální úrovni je neudržitelná,“ popisuje redakci situaci v regionu jeden z dobře obeznámených lidí. A tvrdí, že dohoda o koalici složené z hnutí ANO, Volby pro Semily (Starostové pro Liberecký kraj) a Moje Semily, kterou aktéři uzavřeli 19. října, by pravděpodobně padla, kdyby Pražák zůstal v hnutí ANO. Navíc se má stát starostou Semil, a o tento post by tak mohl přijít. Spolu s Pražákem hnutí ANO opustilo dalších pět zvolených zastupitelů v Semilech. A vlna odchodů pokračuje: o čtyři městské zastupitele přišlo ANO v Turnově, kde zároveň zanikla místní buňka ANO. Lídr turnovské kandidátky Jaroslav Knížek to zdůvodnil tím, že nechtějí být zatíženi celostátní politikou a že k rozhodnutí přispěl i způsob jednání ve sněmovně o financování veřejnoprávních médií. O dva zastupitele přišlo hnutí také v Lomnici nad Popelkou, o tři z deseti pak v České Lípě. Hnutí ANO výraznější úbytek členů neeviduje. “Je pravda, že odchody jsou teď silně medializovány, ale počet lidí, kteří po volbách ukončili členství se pohybuje spíše v jednotkách,” říká 1. místopředseda hnutí Karel Havlíček.
Kdo naopak možná do ANO vstoupí? V kuloárech si významní poslanci ANO dodávají sebevědomí větou „někdo odchází, jiní vstupují“. Onou významnou tváří, která by řady hnutí ANO mohla posílit, je ministr spravedlnosti a bývalý předseda poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc. Redakci to potvrdili dva dobře obeznámené zdroje. Sám Tejc ale redakci napsal, že přihlášku do hnutí si nepodal. Dotaz, zda to má aspoň v plánu, ponechal do vydání textu bez odpovědi. Tejc je v současnosti ministrem-nestraníkem nominovaným za hnutí ANO, stejně jako jeho vládní kolegové Adam Vojtěch a Robert Plaga. Ministr školství sice členem v minulosti byl, ale jeho členství zaniklo v červnu 2020 v souvislosti se zrušením brněnské buňky kvůli vnitřním sporům a kauze Stoka. A Plaga už o obnovení členství nepožádal. Všichni ostatní ministři za ANO jsou řádnými členy hnutí.
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