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Technologie29. 10. 202614 minut

Co získáme a o co přijdeme, když se dobrovolně vzdáme kontroly nad umělou inteligencí

Tohle je ten dobrý scénář? Bohatství a pohodlí výměnou za ztrátu lidství a smyslu?

Ezra Klein
,
The New York Times

Představte si, že by Američané dostali takovou nabídku: Stačí stisknout velké červené tlačítko a Čína se stane první hypervelmocí na světě. V technické vyspělosti, výrobní kapacitě i hromadění bohatství raketově předstihne Spojené státy. Stane se technologicky tak vyspělou a její lidská i robotická pracovní síla bude tak obrovská, že Američanům zbude pouze velmi mlhavé tušení, co se odehrává na tamní ekonomické, vědecké a možná i geopolitické frontě.

Odměny za to, že se sami zbavují moci, jsou však velkolepé. Světová ekonomika vzkvétá a Američané bohatnou více než kdykoli předtím. Máme k dispozici nové léky, levnou energii a úžasnou zábavu. Práci za nás odvádějí stroje a přípravky na lepší náladu chrání naši psychiku. Nemusíme zápasit o živobytí – a možná ani nemusíme pracovat, abychom mohli žít dlouhý život plný luxusu a pohodlí.

V tom spočívá onen výměnný obchod: vzdát se kontroly a na oplátku získat mnohé z toho, o co jsme dosud usilovali. Jakmile se však kontroly jednou vzdáme, je pryč navždy.

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