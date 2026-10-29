Co získáme a o co přijdeme, když se dobrovolně vzdáme kontroly nad umělou inteligencí
Tohle je ten dobrý scénář? Bohatství a pohodlí výměnou za ztrátu lidství a smyslu?
Představte si, že by Američané dostali takovou nabídku: Stačí stisknout velké červené tlačítko a Čína se stane první hypervelmocí na světě. V technické vyspělosti, výrobní kapacitě i hromadění bohatství raketově předstihne Spojené státy. Stane se technologicky tak vyspělou a její lidská i robotická pracovní síla bude tak obrovská, že Američanům zbude pouze velmi mlhavé tušení, co se odehrává na tamní ekonomické, vědecké a možná i geopolitické frontě.
Odměny za to, že se sami zbavují moci, jsou však velkolepé. Světová ekonomika vzkvétá a Američané bohatnou více než kdykoli předtím. Máme k dispozici nové léky, levnou energii a úžasnou zábavu. Práci za nás odvádějí stroje a přípravky na lepší náladu chrání naši psychiku. Nemusíme zápasit o živobytí – a možná ani nemusíme pracovat, abychom mohli žít dlouhý život plný luxusu a pohodlí.
V tom spočívá onen výměnný obchod: vzdát se kontroly a na oplátku získat mnohé z toho, o co jsme dosud usilovali. Jakmile se však kontroly jednou vzdáme, je pryč navždy.
Stiskli byste tlačítko?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu