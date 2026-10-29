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Politika29. 10. 20268 minut

Proč „nikdo“ nechce vládnout s Prahou sobě?

Původně lokální projekt naráží při cestě k moci na radnicích v metropoli na frontální odpor ostatních stran

Filip Zelenka
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Od svého vzniku v roce 2017 se straně, jejíž původ je na Praze 7 kolem starosty Jana Čižinského, povedlo vydobýt v hlavním městě důležitou pozici. To podtrhly letošní volby: Praha sobě dokázala v několika městských částech zvítězit. Navzdory tomu se jí v druhém poločase zápasu, tedy v povolebním vyjednávání, prozatím nedaří solidní volební výsledek přetavit v účast na vedení radnic.

 Z pohledu příznivců Prahy sobě může jít o důkaz spiknutí tradičních stran, které nestojí o dělbu moci s novou politickou silou s kořeny právě v odporu proti dlouho vládnoucím partajím. Pavel Marc, lídr strany na Praze 1, mluví o tom, že se „všechny strany musely spolčit, aby držely hráz zavedených pořádků proti nám“. Jeho kolegyně z Prahy 5 Radka Šimková se zase domnívá, že se ostatní strany Prahy sobě „trochu bojí“ kvůli její rostoucí voličské oblibě.

Marc, Šimková i jejich kolega z Prahy 8 Václav Stránský se každopádně právě teď společně ocitli mimo hlavní proud. Na první pohled spřízněné strany (zejména Starostové) se k nim otočily zády a zvolily si za koaliční partnery ideově vzdálenější spojence – vedle ODS i hnutí ANO. A to navzdory tlaku svých celostátních centrál. Jak je to možné?

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