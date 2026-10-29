Tělo mi hořelo, šílené bolesti hlavy, dočasně poškozený zrak. Přežila jsem díky neznámému dárci z Česka
Respekt na kole doprovodil Francouzku, která po 3000 kilometrech dorazila poděkovat za záchranu života
Lidi, kteří zahlédli včera šlapat Emmu Larrieu-Let na trekovém kole ve strmých křivoklátských kopcích, asi nepoznali, že kolem nich projela znovuzrozená žena. Do Česka na bicyklu vyrazila sedmatřicetiletá Francouzka před dvěma a půl měsíci od pobřeží Atlantiku, aby tou tři tisíce kilometrů dlouhou poutí vzdala dík neznámému českému člověku, který jí loni zachránil život. Respekt ji na posledním úseku její cesty přes Evropu doprovodil.
Chtěla jsem se nechat překvapit
Držet s Emmou Larrieu-Let krok není úplně snadná disciplína. Připojujeme se k ní nedaleko obce Čilá u Berounky, za níž silnice stoupá do táhlých křivoklátských serpentin. Emma, i když má ten den za sebou už třicet kilometrů, šlape bez známky větší únavy, a to i v těch nejnáročnějších pasážích, kde jejímu novinářskému doprovodu rychle dochází dech.
„Dneska je to pořádně kopcovité,“ směje se štíhlá kudrnatá žena na svém kole a pozoruje okolní krajinu bukových lesů shazujících nažloutlé podzimní listí. „Když jsem se rozhodla vydat do Česka, neměla jsem žádná očekávání, jaké to tu bude. Chtěla jsem se nechat překvapit. A musím říct, že jsem nadšená. Krásná krajina a milí lidé.“
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