Ján Markoš: Když krajní pravice nosí perly
Uhlazená AfD je mnohem nebezpečnější než hulvátské hnutí Republika
V Prešovském kraji se podařilo odvrátit katastrofu. Milan Mazurek z hnutí Republika, v minulosti odsouzený za rasistické výroky, se nestal županem. Porazil ho předseda KDH Milan Majerský.
Slovenská společnost však s krajní pravicí vyhrála jen jedno kolo, ne celý zápas. Nakonec Mazurek dostal přes 100 tisíc hlasů. Samotné hnutí Republika podle preferencí postupně sílí, v současnosti by ho volilo přibližně deset procent voličů.
Souboj s krajně pravicovými idejemi je přitom třeba vnímat (minimálně) v kontextu celé Evropy. Například to, co se děje v Německu, je bez nadsázky hrozivé. Nejsilnější stranou podle průzkumů je momentálně krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD), kterou německé soudy opakovaně označily za podezřelou z extremismu. Svůj hlas by jí dalo asi třicet procent voličů.
Ještě jednou a pomalu: zhruba každý třetí Němec by dnes volil stranu, která je z dobrých důvodů soudy, tajnými službami i experty považována za pravicovou a extremistickou. Jak je to vůbec možné? A jak je to možné právě v Německu, jehož společnost je dodnes nasáklá dědičným hříchem?
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