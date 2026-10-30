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30. 10. 20266 minut

Ján Markoš: Když krajní pravice nosí perly

Uhlazená AfD je mnohem nebezpečnější než hulvátské hnutí Republika

Ján Markoš
,
Denník N
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V Prešovském kraji se podařilo odvrátit katastrofu. Milan Mazurek z hnutí Republika, v minulosti odsouzený za rasistické výroky, se nestal županem. Porazil ho předseda KDH Milan Majerský.

Slovenská společnost však s krajní pravicí vyhrála jen jedno kolo, ne celý zápas. Nakonec Mazurek dostal přes 100 tisíc hlasů. Samotné hnutí Republika podle preferencí postupně sílí, v současnosti by ho volilo přibližně deset procent voličů.

Souboj s krajně pravicovými idejemi je přitom třeba vnímat (minimálně) v kontextu celé Evropy. Například to, co se děje v Německu, je bez nadsázky hrozivé. Nejsilnější stranou podle průzkumů je momentálně krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD), kterou německé soudy opakovaně označily za podezřelou z extremismu. Svůj hlas by jí dalo asi třicet procent voličů.

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Ještě jednou a pomalu: zhruba každý třetí Němec by dnes volil stranu, která je z dobrých důvodů soudy, tajnými službami i experty považována za pravicovou a extremistickou. Jak je to vůbec možné? A jak je to možné právě v Německu, jehož společnost je dodnes nasáklá dědičným hříchem?

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