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Kultura1. 11. 20262 minuty

Seriál týdne: Špionážní seriál Slow Horses zrychlil tempo i emoce a doběhl na rozcestí

Jindřiška Bláhová
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I deset let poté, kdy Apple naskočil na streamovací vlnu vlastní tvorbou, pro něj seriály zůstávají vedlejší činností. Nicméně se mu povedlo několik hitů. Nejvýraznější z nich jsou Slow Horses, špionážní minisérie se závratným tempem šesti řad za pět let. 

Předlohou jsou bestsellery Micka Herrona, který si vysloužil titul nástupce Johna le Carrého. S tím rozdílem, že jeho špioni nejsou elegantní a britské impérium je za zenitem. Studená válka tu ale pořád existuje coby všeprostupující echo v postavě veterána Jacksona Lamba, který svou inteligenci a schopnost číst protivníky i spojence skrývá za odpudivým zevnějškem a přehlíživým chováním vůči podřízeným – bandě chybujících agentů odložených do podřadné jednotky, kteří se přitom ocitají v centru kauz hýbajících celou Británií. V šesté řadě jsou přitom kauzou oni sami – někdo je likviduje.

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