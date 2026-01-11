Zkáza na dohled od Sněžky
V edici Prokletí reportéři slovenského nakladatelství Absynt zatím česky vyšlo přes čtyřicet knížek – a touhle to všechno před devíti lety začalo. Polský reportér Filip Springer se kvůli ní vydal kousek od našich hranic, do dnes už neexistujícího městečka Miedzianka. Respektive dřívějšího Kupferbergu ležícího na dohled od Sněžky, do jehož historie se propsaly nejtemnější události 20. století. Knížka přeložená i do několika dalších jazyků už je v české verzi dávno rozebraná, Absynt se proto rozhodl vydat dotisk a má to dobře načasované: příběh z polsko-českého pohraničí dokládá, že některé věci se pod koberec nepodaří zamést, i když se o to snažíte celá desetiletí.
Když Springer navštívil Miedzianku poprvé, necítil podle svých slov „vůbec nic“. Z městečka se stovky let dlouhou historií nezbylo nic než pár nejasných obrysů v zalesněném terénu. Hornická osada s dominantně německy hovořícím obyvatelstvem padla po druhé světové válce za oběť státem řízenému přesídlování a bezprecedentnímu drancování krajiny. „Kdybych předtím neviděl historické snímky nádherného Kupferbergu, úplně bych to místo minul a nevěnoval mu ani špetku pozornosti. A nevšimne-li si člověk, že tam zaniklo celé město, jistě to není správně,“ píše v knize autor, díky jehož několikaleté práci se Miedziance postupně vrátila nejen historie, ale i přítomnost. Na jejím místě dnes stojí informační tabule, pořádají se tu kulturní akce, dokonce tam už deset let funguje řemeslný pivovar, jehož novostavba se hlásí k odkazu místního legendárního předchůdce.
Čtení je to ale často smutné až k pláči – jak už to u reportážních absyntovek logicky bývá. Springer vyzpovídal dostupné pamětníky, prošel archivy, přečetl stohy knih a na tomto základě se snaží přijít na kloub tomu, kde se bere v lidech taková zloba, že jsou jiné lidi nejprve schopni vyrvat z jejich kořenů a následně tančit na jejich hrobech. Což v případě Kupferbergu není poetická metafora. V Miedziance navíc došlo k pozoruhodně karmickému obrácení rolí mezi vítězi a poraženými. Zatímco lidé odsunutí do Německa si mohli vybudovat nové životy ve svobodném světě, pokud měli štěstí, že se dostali dál na Západ, novousedlíky pod horami čekal osud bezprávných poddaných režimu, který je po vytěžení uranu pod povrchem Miedzianky rovněž vyhnal a městečko srovnal se zemí.
Filip Springer je brilantní vypravěč. V nejsilnější části knihy popisuje destrukci obce a líčí ji jak z perspektivy těch, kteří byli její obětí, tak optikou vykonavatelů zvůle. A ukazuje, že na zániku Miedzianky nakonec tratily obě strany.
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