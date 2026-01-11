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Kultura1. 11. 20262 minuty

Výstava týdne: Svět viděný skrz prsty stočené do dalekohledu – Ester Knapová zve na Výlet do dětství

Jan H. Vitvar
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Bohumilu Hrabalovi před časem v rodném Brně podle spisovatelova přání umístili na ulici pamětní desku ve výšce, kam dočurají psi. Malířka Ester Knapová na to jde obdobně. Na své výstavě Výlet v pražské Platformě 15 prezentuje portrét černého chlupáče tak nízko nad zemí, aby si ho mohl pohodlně prohlédnout kdokoli z jeho čtyřnohých kamarádů. Třiatřicetiletá autorka si velmi ráda hraje. Ostatně jinak by ani nebyla schopná se s takovou upřímností a empatií pravidelně vracet ke svému dětství, jež je ústředním tématem i její aktuální výstavy.

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