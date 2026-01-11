Pět českých zpráv
Dukovany v ohrožení
Vznik dvou nových jaderných bloků v Dukovanech komplikují spory mezi firmami, které se na „projektu století“ mají podílet. Korejská společnost KHNP, která zvítězila v tendru, ani po měsících vyjednávání nedosáhla shody se dvěma svými klíčovými dodavateli. Konsorcium firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility nesouhlasí s návrhem nákladů ani s rozložením rizik. KHNP chce vybrat dodavatele do července, nicméně na světě existuje jen omezený počet společností, které mají s podobnými projekty zkušenosti. Na původním harmonogramu, tedy dokončení prvního bloku v roce 2036, se ale zatím prý nic nemění.
Škodovce se daří
Skupina Škoda Auto v prvních devíti měsících letošního roku vyrobila 856 tisíc automobilů, zhruba o dvě procenta meziročně více. Navzdory otřesům na automobilovém trhu v Evropě se Škodovce daří, zároveň stále narůstá podíl elektricky poháněných vozů na celkovém objemu vyrobených dopravních prostředků. V současné době dosahují na třetinu celkové produkce, Škoda Auto jich vyrobila celosvětově přes 200 tisíc. Na evropském trhu si Škodovka udržela pozici druhé nejprodávanější značky.
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