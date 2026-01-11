Zpět do garáží

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Název Motoristé sobě vznikl před čtyřmi lety, kdy euroskeptické hnutí převzal Petr Macinka. Byl to od něj šťouchanec do uskupení Praha sobě, které se pokouší zlepšovat podmínky pro chodce a cyklisty. Macinka vytvořil stranu, která naopak podporuje automobilisty. Od minulého týdne se ale k názvu nabízí ještě jedna interpretace.
Symbolicky v den výročí vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost. Žádají odstoupení ministra Oty Klempíře kvůli zásahům do organismu zdejší kultury a snaze zestátnit veřejnoprávní média. „Herci si za tři roky mohou zvolit někoho jiného. Vydrží-li stávkovat do té doby, mně to vadit nebude,“ reagoval na jejich výzvu Klempířův stranický šéf Macinka.
Jak známo, v budově Národního divadla je nad Hynaisovou oponou umístěn nápis Národ sobě. Od konce 19. století připomíná, že se na stavbu po požáru znovu vybraly peníze v celonárodní sbírce a přispěli opravdu všichni – od císaře až po majitele posledního „krejcárku“, jak praví tradice. Nedělali to kvůli tomu, že by si předpláceli, co a jak se v divadle bude hrát. Dělali to kvůli hrdému vědomí, že podporují jeden z největších kulturních projektů v našich dějinách.
Macinka teď nehledě na své deklarované „vlastenectví“ říká, že je tenhle impozantní příběh české kulturní emancipace jen starou veteší. Pokud se Národnímu divadlu nelíbí, jak Motoristé rozkládají naši kulturu, má se podle něj první scéna klidně zavřít. Nejde mu totiž na rozdíl od stavitelů „zlaté kapličky“ o nacházení společenského konsenzu, ale naopak o rozdělování lidí na my a oni: my Motoristé teď řídíme kulturu a méněcenný zbytek ať si trhne nohou.
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