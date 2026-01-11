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Literatura1. 11. 20263 minuty

Privilegované stáří

Josef Chuchma

Evropa stárne, Německo obzvlášť. Proto se nelze divit, když se předloni stal na německém trhu bestsellerem esej na téma stáří, který napsala populární spisovatelka, kritička a moderátorka Elke Heidenreich – poté co došla k osmdesátému roku života. Lze předpokládat, že hitem se nestane text o depresi a beznaději, lépe se bude prodávat vitální příspěvek o hodnotě a jedinečnosti pozdního věku. A tohle esej naplňuje – bez toho, že by se podobal vyhlazeným fotografiím seniorů v reklamách na výživové doplňky či pojišťovací produkty.

Text autorka otevírá dvěma shrnutími své životní pouti – v jedné verzi z toho vychází smutná bilance, v druhé to byl nádherný život. Demonstruje tím, že tytéž skutečnosti lze vnímat protichůdně, ale následně žádnou krajnost neuplatňuje. Je vděčná osudu, že se takového věku v relativním zdraví dožila, i když pociťuje zužující se fyzické i mentální limity. A je si vědoma své privilegovanosti: hmotně zajištěná, bezdětná, ve vztahu s přítelem o mnoho let mladším. Tudíž ví, že na jejích úvahách nemůže být „nic, co by platilo obecně“. Zdůrazňuje, že záleží na tom, zda člověk v aktivním věku tvrdě fyzicky pracoval, a nakolik je tedy sedřený, jaké bylo jeho ekonomické postavení, v jaké zemi žil. „Pro sociálně slabé všechny krásné možnosti radikálně zmizí. Vím to. Moje matka byla chudá a žila přes devadesát let, na to, aby si ode mě vzala peníze, byla moc hrdá, a umírala těžce… v pohledu jejích modrých očí byl nesmírný vztek.“

Ve Stáří se prolíná osobní zpověď s výpisky z četby, v tom Heidenreich nezapře sečtělost někdejší kritičky. Elias Canetti, Ernst Bloch, Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Julien Green, Ludwig Wittgenstein, George Tabori, Gottfried Benn… všechny ty a mnohé další cituje, vztahuje se k nim a jsou jí podněty pro formulování vlastních náhledů a postojů, aniž esej šustí papírem a „metafyzickou“ nadčasovostí. Autorka zásadně bere v potaz místo a čas, v němž žije, včetně své vlastní situace i generační podmíněnosti, co týče jak třeba přístupu k digitálním technologiím, tak k práci. Vymezuje se proti work-life balance a zastává „life is work“, považuje za blahodárné, když se pracovně neustále „udržuje v poklusu“.

Neuznává ani stesky, že ženy jsou po padesátce neviditelné, má za to, že (ne)viditelnost je podmíněna sebevědomím – které je „nadáním, jež se dá nacvičit“ a potřebujeme ho celý život. Ano, je v tom pnutí. Sebevědomí se nabývá a roste s úspěchy a privilegii, ale ne každý na ně dosáhne a existují důvody, proč se to někomu nepodařilo a bylo to nad jeho síly. Třeba však dodat, že autorka nepoučuje; zkrátka nabízí, k čemu došla. Její Stáří tak není jen pro privilegované a pro seniory, některé postoje (třeba k vlastnímu tělu) mohou být inspirativní, i když člověku není osmdesát a nežije ve vlastním třípodlažním domě plném knih.

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