Pět světových zpráv
Pokuta pro účastníky protestů v Albánii
Albánská vláda zavedla pokuty až 500 tisíc leků (zhruba 130 tisíc korun) pro účastníky demonstrací, které přerostou v násilnosti. Opatření přichází po měsících protivládních protestů v Albánii, které v posledních týdnech přerostly ve střety demonstrantů s policií. Protesty původně vyvolal plán na výstavbu luxusního rezortu na ostrově Sazan a hotelového komplexu v chráněné oblasti Vjosa-Narta na pobřeží Jaderského moře. Projekt v hodnotě miliard eur je spojen s Jaredem Kushnerem, zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ekologové varují před poškozením cenného přírodního prostředí. V polovině října se protesty rozšířily také kvůli korupci, problémům ve zdravotnictví a nedostatku pracovních příležitostí. Premiér Edi Rama tvrdí, že násilnosti podněcují i zahraniční aktéři. Nová pravidla umožňují policii omezovat shromaž- ďování a postihovat také internetové výzvy k násilí. Opatření musí do 45 dnů potvrdit parlament.
Šéfka Evropské centrální banky předčasně končí
Christine Lagarde, prezidentka Evropské centrální banky (ECB), oznámila, že 7. února 2027 předčasně opustí funkci. Její mandát měl skončit až v říjnu. Chce získat větší svobodu vyjadřovat se k tématům mimo měnovou politiku, protože jako šéfka ECB musí zachovávat politickou neutralitu. Pozornost vzbudily také dvě náplasti na její tváři. Lagarde vysvětlila, že podstoupila menší zákrok kvůli rakovině kůže, a vyzvala veřejnost k pravidelným kontrolám pokožky. Už v červenci připustila, že by se mohla zapojit do francouzské prezidentské kampaně v roce 2027. Kandidovat nechtěla, ale do debaty hodlala podle svých slov vnést „evropský hlas“ a hájit evropské ukotvení Francie. Informovala o tom stanice Euronews. Odchod Lagarde otevírá cestu k výběru nového vedení ECB, o kterém budou rozhodovat členské státy eurozóny.
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