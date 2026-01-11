0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Už nechtějí mlčet a přihlížet
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
1. 11. 20265 minut

Vsadí si nespokojení Američané ještě jednou na Trumpa?

Demokratická strana má podle průzkumů velkou šanci dostat zdivočelého prezidenta pod svoji kontrolu

Dominika Perlínová
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

S blížícími se klíčovými volbami do Kongresu se popularita prezidenta Donalda Trumpa propadla na nejnižší úroveň, jaké kterýkoli americký prezident dosáhl v období před mezivolbami za poslední desítky let. Podle průzkumu Pew Research Center klesla Trumpova popularita na začátku října na 30 procent. Naposledy zažila Amerika podobné číslo v roce 1946 v případě Harryho Trumana.

Sám Trump neusiluje o znovuzvolení. V úřadu mu zbývají ještě dva roky, je mu už 80 let, a pokud nezmění americkou ústavu, potřetí se prezidentem stát nemůže. Cenu za jeho politický neúspěch tak platí jeho strana, které hrozí drastická porážka. A prezident dělá všechno pro to, aby její výsledek ještě zhoršil.

Voliči napříč Spojenými státy budou volit celou Sněmovnu reprezentantů (dolní komoru) a třetinu Senátu (horní komory). Kromě toho na mnoha místech volí i guvernéry, místní politiky nebo hlasují ve státních referendech. Ačkoli Trumpa zajímá pouze to, kdo získá většinu v Kongresu, celé volby slouží jako barometr, který ukáže, jak silnou podporu mají dvě dominantní strany napříč zemí. A demokratům se zatím zamlouvá, jak si podle průzkumu stojí. 

Aby získali většinu v Kongresu, potřebují obhájit všech současných 214 křesel ve sněmovně a získat alespoň čtyři další. Průzkumy nyní naznačují, že asi 220 křesel mají v kapse a o další mohou zabojovat. Vrátí se k nim voliči v Pensylvánii nebo Michiganu, vyhrát ale mohou také na Floridě, v Texasu nebo Severní Karolíně, tedy ve státech, které Republikánská strana považuje za své bašty. V Senátu, kde se volí celkem 35 nových senátorů, potřebují demokraté získat také alespoň čtyři nové mandáty. Vzhledem k tomu, že se nyní volí spíše v republikánských státech, nečekalo mnoho politiků ještě začátkem roku, že by i Senát mohli demokraté otočit. Nyní je situace jiná a šanci uspět má například i demokratický kandidát v Texasu James Talarico, demokratka Mary Peltola na Aljašce nebo Adam Hamilton v Kansasu, kde by byl prvním demokratickým senátorem za téměř sto let. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články