Vsadí si nespokojení Američané ještě jednou na Trumpa?
Demokratická strana má podle průzkumů velkou šanci dostat zdivočelého prezidenta pod svoji kontrolu
S blížícími se klíčovými volbami do Kongresu se popularita prezidenta Donalda Trumpa propadla na nejnižší úroveň, jaké kterýkoli americký prezident dosáhl v období před mezivolbami za poslední desítky let. Podle průzkumu Pew Research Center klesla Trumpova popularita na začátku října na 30 procent. Naposledy zažila Amerika podobné číslo v roce 1946 v případě Harryho Trumana.
Sám Trump neusiluje o znovuzvolení. V úřadu mu zbývají ještě dva roky, je mu už 80 let, a pokud nezmění americkou ústavu, potřetí se prezidentem stát nemůže. Cenu za jeho politický neúspěch tak platí jeho strana, které hrozí drastická porážka. A prezident dělá všechno pro to, aby její výsledek ještě zhoršil.
Voliči napříč Spojenými státy budou volit celou Sněmovnu reprezentantů (dolní komoru) a třetinu Senátu (horní komory). Kromě toho na mnoha místech volí i guvernéry, místní politiky nebo hlasují ve státních referendech. Ačkoli Trumpa zajímá pouze to, kdo získá většinu v Kongresu, celé volby slouží jako barometr, který ukáže, jak silnou podporu mají dvě dominantní strany napříč zemí. A demokratům se zatím zamlouvá, jak si podle průzkumu stojí.
Aby získali většinu v Kongresu, potřebují obhájit všech současných 214 křesel ve sněmovně a získat alespoň čtyři další. Průzkumy nyní naznačují, že asi 220 křesel mají v kapse a o další mohou zabojovat. Vrátí se k nim voliči v Pensylvánii nebo Michiganu, vyhrát ale mohou také na Floridě, v Texasu nebo Severní Karolíně, tedy ve státech, které Republikánská strana považuje za své bašty. V Senátu, kde se volí celkem 35 nových senátorů, potřebují demokraté získat také alespoň čtyři nové mandáty. Vzhledem k tomu, že se nyní volí spíše v republikánských státech, nečekalo mnoho politiků ještě začátkem roku, že by i Senát mohli demokraté otočit. Nyní je situace jiná a šanci uspět má například i demokratický kandidát v Texasu James Talarico, demokratka Mary Peltola na Aljašce nebo Adam Hamilton v Kansasu, kde by byl prvním demokratickým senátorem za téměř sto let.
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