Olga Lomová: Znovu na Dlouhý pochod!
Který má vyvrcholit "znovuzrozením" čínského národa za dvacet tři let
V Pekingu se 22. října konalo slavnostní shromáždění stranických špiček k uctění 90. výročí završení historického Dlouhého pochodu. Tehdy komunistické oddíly prchaly ze svých horských základem v jihovýchodní Číně před vládními vojsky, až po více než ročním putování dorazily na sever do provincie Šen-si. Tam komunisté vytvořili nové základny a odkud nakonec roku 1949 dobyli celou Čínu.
Podmínky pochodu byly drsné a všude číhalo nebezpečí, odhaduje se, že do cíle dorazila zhruba desetina těch, kdo se na cestu vydali. Během cesty také v komunistických řadách probíhaly spory, dokud se Mao Ce-tungovi nepodařilo zbavit konkurentů ve vedení strany a zbavit autority poradce Kominterny. O vnitrostranických sporech se v mytologii Komunistické strany Číny mluví jen okrajově a prostřednictvím nečetných vyobrazení i filmových zpracování se do obecného povědomí Dlouhý pochod dostal jako příklad hrdinství a sebeobětování.
Lidová tvořivost může nakládat s názvem Dlouhý pochod i v jiném duchu. Na začátku roku 1989 si jej vypůjčil zpěvák a kytarista Cchuej Ťien pro vůbec první rockovou LP desku vydanou v Číně jako Rokenrol na novém Dlouhém pochodu. Cchuej Ťien a jeho kapela byli v osmdesátých letech naprostá senzace a lze předpokládat, že něco od nich slyšel i mladý Si Ťin-pching.
Letos ve Velké síni lidu na náměstí Nebeského klidu si na to nejspíš nevzpomněl, když zde v dalším ze svých „významných projevů“ připomněl důležitost silného vedení strany a stranické disciplíny. V projevu pak vyzval stranu i všechen lid, aby si vzali příklad z hrdinství, bojového ducha a sebeobětování komunistů během Dlouhého pochodu a vydali se na další Dlouhý pochod, tentokrát k velkému znovuzrození čínského národa plánovanému na rok 2049.
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