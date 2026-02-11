Silný úchop, pohled do očí, selfie a křik na celé náměstí
Jak si místopředseda Republiky Milan Mazurek získává i čtrnáctileté
Na náměstí Svobody v Košicích se v chladném slunci scházejí po skupinách i po jednom mladí lidé. Někteří z nich tak mladí, že působí jako školáci.
Nad dívkami a slečnami výrazně převažují chlapci a mladí muži a prostranství mezi dómem svaté Alžběty a kapličkou svatého Michala se rychle plní, po třetí hodině odpolední je na něm přibližně stovka lidí. Přišli sem na politické setkání svolané místopředsedou Republiky Milanem Mazurkem a republikánskou influencerkou Lívií Pavlíkovou.
Svatá Alžběta proslula obětavou péčí o chudé a slabé, svatý Michal stál v čele dobrých andělů v boji proti zlým silám a porazil Satana; když se akce spustí a Mazurkův hlas se rozezní prostranstvím, začne být jasné, že chudí, slabí a dobré síly tu dnes přijdou zkrátka.
Svým typickým, alarmujícím frázováním posílá Mazurek k účastníkům slova o nutnosti skoncovat s migranty nebo si výchovně došlápnout na romské obyvatelstvo.
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