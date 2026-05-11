Ruské hokejisty tady nechceme, shoduje se Česko. Ale jak to zařídit?
Realita kolem šokujícího rozhodnutí arbitráže je složitější, než napovídají výroky politiků a hokejových činovníků
„Reálná hrozba je, že se IIHF rozpadne,“ pokyvuje vážně hlavou šéfkomentátor České televize Robert Záruba o možnosti, že se důležité hokejové země včetně Česka neshodnou, jak pořádat nejbližší světový šampionát, a rozdělí se do dvou názorových skupin.
Řeč je o Mezinárodní federaci ledního hokeje, dosud neotřesitelně důležité sportovní instituci, kterou najednou stahují pod vodu důsledky ruské války na Ukrajině. Jedním z aktérů rozpadu přitom může být právě i Česko. Riziko rozkolu napříč hokejovým světem způsobila hrozba, že ve stejný čas, kdy režim Vladimira Putina s neuvěřitelným cynismem posílá rakety na ukrajinská sídliště, školy, nemocnice a také ukrajinské zimní stadiony, tak ruská hokejová reprezentace bude hrát o vítězství a slávu Ruska na českých kluzištích.
Česko, Lotyšsko a Skandinávie
Vyloučení ruských hokejistů z mezinárodních soutěží bylo jedním z mála způsobů, jak se západní svět snažil i po sportovní stránce zastat Ukrajiny a mohl si být jistý, že to Rusko zabolí. Rozhodnutí padlo pouhé čtyři dny po začátku invaze a IIHF jej pak každý rok prodlužovala. Její argument přitom byl, že pokud bude ruský tým doprovázený hymnou, vlajkami a dalšími národními symboly normálně cestovat po turnajích v evropských a severoamerických městech, reálně hrozí, že se válečná agrese v nějaké formě přenese i na zimní stadiony.
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