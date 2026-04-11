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Redakce4. 11. 20266 minut

Polemika: Dekolonialismus aneb Když nám bývalí kolonizátoři vysvětlují svobodu

Je imperialismus problémem pouze tehdy, když pochází ze západní Evropy?

Denisa Reshef Kera

Pavel Barša mě v rozhovoru pro Respekt příjemně překvapil. Je informovaný, ale právě proto mě zaráží jeho geopolitická slepota. Kultivovanou diskusi o Izraeli, kde momentálně žiji, vítám. Méně už mě nadchla představa, že ten, kdo nepřijme dekolonialismus jako hlavní klíč k pochopení světa, zůstává provinčním Čechem, který stále nepochopil dějiny. Takové další národní obrození, tentokrát pod akademickým dohledem bývalých koloniálních mocností.

Jenže v tomto výkladu poněkud překáží historie. Před Brity ovládala území dnešní Palestiny téměř čtyři století osmanská říše, islámské impérium, které oblast získalo vojenským dobytím. Proč v tomto případě nemluvíme také o islámském kolonialismu? Nebo je imperialismus problémem pouze tehdy, když pochází ze západní Evropy?

Moje rodina pochází z Balkánu a máme s osmanskou nadvládou staleté zkušenosti. Dokonce z obou stran, mezi vládnoucími i poddanými. Polovina mých příbuzných jsou muslimové žijící od Istanbulu přes Kosovo až po západní Evropu. Na mnoho věcí máme rozdílné názory, ale máme se rádi. A nepotřebujeme k tomu ideologický manuál. Proto mi vadí infantilizace muslimských společností jako věčných obětí západního kolonialismu. Jako by neměly vlastní dějiny, mocenské ambice ani odpovědnost. A jako by neexistovali lidé, kteří v Íránu nebo Turecku sami vzdorují náboženskému autoritářství. Kam se poděly jejich hlasy? Nebo se útlak přestává počítat, když jeho pachatelem není Západ?

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Sovětský svaz ostatně antikoloniální rétoriku zvládal mistrovsky. Osvobozování národů mu šlo výborně, pokud ovšem nešlo o národy, které sám ovládal. Tam už emancipace tak žádoucí nebyla.

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