Proč už téma bydlení v Praze nikdy nevyhraje volby
Nejen hlavní město Česka se proměňuje
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Když se v médiích řeší rostoucí náklady na život, většinou debata zamíří k vysokým cenám za bydlení, ať už jde o nájmy nebo o prodejní ceny bytů. Pro politické strany se tak může zdát, že sázka na toto téma a nabídka jeho řešení by měla voliče automaticky zaujmout. Ve volbách na pražský magistrát – i o rok dříve při sněmovním klání – se touto myšlenkou řídili zejména Piráti. Ale minimálně v komunálních volbách v Praze téma bydlení v dalších letech nebude vítěznou sázkou. Napovídá tomu několik skutečností.
První z nich je, že mladí, kteří se s otázkou bydlení nejvíce potýkají, často nevolí v Praze, ale na svých domovských adresách mimo hlavní město. A nemohou tak ovlivnit volební výsledky, ačkoli by to dávalo smysl. Taková je ostatně i moje zkušenost, ačkoli jsou moji vrstevníci zpravidla už pár let po škole a jsou plně zapojení v pracovním procesu, trvalé bydliště mají stále u svých rodičů mimo Prahu. Někdy třeba kvůli častému stěhování – tedy fenoménu, který je pevně spjatý právě s krizí bydlení.
Druhá část odpovědi se skrývá ve věkové skladbě současných Pražanů, která se za posledních 25 let dramaticky proměnila. Na přelomu milénia byla nejsilnější věková skupina 20–30 let, dnes se první pozice posunula do kategorie 45–55 let. V případě aktuálně nejpočetnější skupiny Pražanů existuje vyšší šance, že otázku bydlení už vyřešili výhodnou privatizací původních městských bytů, případně koupí nových nemovitostí v době, kdy to bylo značně jednodušší než dnes.
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